Acido: Eleonora Manara porta in scena il dramma (e la speranza) le donne sfigurate dagli ex. Il ricordo di Papa Francesco

Eleonora Manara mette in scena Acido, dedicato alle “donne senza volto”, segnate per sempre, nel corpo e nell’animo, dalla violenza di chi ha cercato di punire la loro volontà deturpandole con l’acido. E' il tema centrale della rappresentazione che l’attrice metterà in scena al Teatro Porta Portese di Roma il 15 maggio 2021 alle ore 18, per la regia di Margarita Smirnova.

Difficile stabilire quante siano, in tutto il mondo, le donne che hanno subito questo genere di attacchi. Non solo in Italia; ci sono Paesi, come l'India, il Pakistan, la Cambogia, il Bangladesh, la Repubblica popolare cinese, il Kenya, il Sudafrica e persino Hong Kong, dove questa aberrante abitudine - chiamata "vitriolage" - è fin troppo diffusa.

Un triste fenomeno che non è sfuggito a Papa Francesco, il quale, tempo fa, ha chiesto scusa a Filomena Lamberti, una donna sfigurata con l’acido dal marito: «Le chiedo scusa e prego per lei affinché il coraggio che le ha ridonato singolare bellezza diventi uno schiaffo all’indifferenza», ha scritto il Pontefice.

La storia - scritta da Enza Li Gioi - narra la vicenda di una donna legata da molti anni a un uomo mediocre, infedele e indifferente che decide, dopo averla lasciata mettendosi con un'altra, di sfigurarla con l'acido quando lei si rifà una vita con un altro uomo.

TEATRO PORTA PORTESE Via Portuense 102 Roma - 00153 Tel. 06 5812395 | 347.6154471 Biglietti: Intero € 15

