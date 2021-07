Elena Bonelli: UEFA Euro 2020 canta in romanesco da piazza del Popolo: i finalisti del contest cantano per i campioni di calcio

Il Gran Galà della Canzone Romana per UEFA Euro 2020 sul grande palco di Piazza del Popolo, a Roma, il 4 luglio 2021 alle 21 (e finalissima “Dallo stornello al rap”).

Elena Bonelli, ideatrice e direttrice artistica del talent, “Voce di Roma” e “ambasciatrice della canzone romana nel mondo” insieme agli 11 super finalisti del contest della canzone romana “Dallo stornello al rap” saranno protagonisti di questo evento legato agli Europei di calcio, un viaggio musicale dedicato a Roma e alla sua meravigliosa musica di nuova tendenza.

La serata sarà un vero e proprio galà della canzone romana perché oltre al concerto di Elena Bonelli, che interpreterà le canzoni romane di ieri fino a quelle dei nostri giorni, la kermesse vedrà in scena gli artisti più interessanti della scena romana attuale ovvero i finalisti del concorso: Virginia Rufo, La Romantica, Erre Punto, Er Drago, Giulia Ventisette, Nitrus, Merrick e Petross, Box Boys, Chino.

L’evento si aprirà con l’esibizione dei 5 finalisti della 5° edizione del concorso, si proseguirà con il magnifico concerto di Elena Bonelli ed a chiudere la serata i 5 finalisti della 6° edizione.

Sul palco un ensemble musicale di 6 elementi: Nanni Civitenga al basso, Sergio Vitale alla tromba, Giandomenico Anellino alla chitarra, Puccio Panettieri alla batteria e Stefano Paolozzi al piano.

In più ospiti e tante sorprese. Il Gran Galà a fine serata vedrà la proclamazione dei vincitori della 5° e della 6° edizione del concorso. Serata da non perdere.

L'evento romano per UEFA 2020 è promosso dal Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale con il coordinamento di Zetema Progetto Cultura, con i contributi di Fondazione musica per Roma, Biblioteche di Roma, Fondazione Cinema per Roma e Casa del Cinema.

