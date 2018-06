Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Restano avvolte nel mistero le cause delladi, la ragazza romana di 26 anniil 6 maggio scorso in seguito ad unsulla. Secondo i vigili urbani del X Gruppo, infatti, a far schiantare la giovane contro il guardrail non sarebbero state le condizioni del manto stradale. La mamma, però, continua a chiedere giustizia e verità.Gli accertamenti dei vigili urbani avrebbero effettivamente stabilito che la strada non fosse in condizioni ottimali, ma non avrebbero ravvisato dislivelli così significativi da causare loin moto di Elena, che viaggiava ad una velocità moderata, come raccontato da alcuni testimoni oculari dell'incidente: «Andava piano, aveva appena fatto un sorpasso corretto, non mi sembra che si sia scontrata con altri veicoli». La ragazza, residente a, stava tornando a casa dopo essere stata al mare insieme ad alcuni amici. A questo punto sarà fondamentale attendere il parere del consulente che sarà incaricato dal pm, Laura Condemi, per capire cosa abbia deviato la traiettoria della moto guidata da Elena.La ragazza, dopo aver perso il casco nell'impatto con il guardrail, era morta poco dopo. Da quel giorno la mamma,, non riesce a darsi pace e punta il dito contro le condizioni delle strade di Roma: «Mia figlia non c'è più per l'incuria, l'abbandono, lo stato assurdo delle nostra strade. Parteciperò ad una passeggiata per la sicurezza sabato prossimo, nello stesso punto in cui è morta Elena, in meno di un mese, sono cadute altre due persone».