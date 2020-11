Effetto Mozart: Santa Cecilia in streaming per il genio di Salisburgo. Soprano Golda Schultz

Effetto Mozart : l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia propone un selezione delle più belle arie d’opera del compositore salisburghese con la partecipazione straordinaria del soprano Golda Schultz. Il concerto potrà essere seguito in streaming - il 27 novembre 2020 alle 20,30 - dalla app live idagio.com/live (e sarà trasmesso in diretta anche da Rai Radio 3)

Interamente dedicato a Mozart - Ave Verum; Laudate Dominum dai Vespri Solenni del Confessore; E Susanna non vien (dall’opera Le Nozze di Figaro); Don Giovanni, Ouverture; Crudele? Ah no, mio bene, non mi dir (dall’opera Don Giovanni) e Sinfonia n. 41 "Jupiter" - il concerto vedrà Orchestra e Coro diretti da uno dei giovani direttori oggi più stimati, l’italiano Riccardo Minasi, Direttore principale Mozarteumorchester di Salisburgo, apprezzato per le sue letture filologiche del repertorio barocco e mozartiano e l’esuberante soprano sudafricano Golda Schultz considerata una delle più talentuose e versatili oggi sulla scena internazionale.

Biglietto unico 9 euro, info www.santacecilia.it

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Novembre 2020, 20:30

