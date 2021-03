Effetto Covid, il 30% di giovani non lascia la casa dei genitori

Lasciare mamma e papà? Macché. Ora c'è anche la scusa del Covid. Oltre alla disoccupazione, ecco che la pandemia entra prepotentemente in gioco per suggerire ai giovani di rimandare l'uscita dalla casa dei genitori. E la Capitale conquista il podio: medaglia d'argento dopo Torino. Il fenomeno tocca la fascia di età tra i 19 e i 29 anni.

La percentuale di under 30 alle prese con la richiesta di un affitto a medio termine è scesa, infatti, di 30 punti. Se a marzo 2020 questo range rappresentava ben l'80% del totale dei richiedenti, oggi siamo al 50%. E sale del 19,1% l'età media di chi cerca un affitto a medio termine: a marzo dell'anno in corso si è superata per la prima volta la soglia dei 30 anni. A rivelarlo è un'indagine della startup tecnologica italiana Zappyrent. Se è vero che oltre il 60% dei giovani, Millennials e Generazione Z, percepisce i propri progetti di vita come instabili e crede che l'emergenza avrà un impatto negativo sul futuro, vivere da soli è, di fatto, il primo elemento a cui si rinuncia. Tra le componenti che incidono sul trend pesano, neanche a dirlo, la condizione economica e lavorativa. Del resto, circa il 25% dei giovani romani teme la disoccupazione o uno stipendio più magro ad allarme sanitario concluso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Marzo 2021, 13:49

