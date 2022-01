Effetto Covid, l'allarme di Confesercenti: «A Roma il 15% dei locali a orario ridotto per quarantene e contagi»

Con l'aumento dei contagi, a causa della variante Omicron, torna l'allarme per i locali e gli esercizi commerciali. «Oltre duemila aziende a Roma hanno dovuto ridurre l'orario a causa di quarantene e casi covid che hanno colpito i lavoratori, e qualche imprenditore. Si tratta del 15% circa dei pubblici esercizi. Il 4%, 600, stimiamo abbia dovuto chiudere temporaneamente per gli stessi motivi». Questo l'allarme lanciato dal presidente della Fiepet Confesercenti di Roma Claudio Pica.

Leggi anche > «Mamma è disoccupata, papà è morto»: boom di offerte di lavoro dopo il post di una bambina di 11 anni

«Negli ultimi 20 giorni ci risulta anche un calo di consumi importante, per esempio della semplice tazzina del caffè, con 30% in meno di consumi rispetto alla media. Un effetto dovuto ad un mix di fattori, dalla paura di entrare nei locali all'aumento dello smart working fino ai contagi», ha concluso Claudio Pica.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Gennaio 2022, 19:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA