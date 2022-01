Casal Palocco, con la Panda contro un albero: Edoardo muore a 17 anni

Una giovane vita spezzata in un incidente. E' la tragedia che ha colpito Edoardo Divino, il 17enne di Casal Palocco (Roma), morto nella notte tra venerdì e sabato nella zona di Fonte Ostiense. Secondo le prime ricostruzioni Edoardo, insieme a quattro suoi amici, era a bordo della Fiat Panda che per motivi ancora da accertare, si è schiantata ad alta velocità contro un albero. I cinque ragazzi sono stati trasportati in vari ospedali di Roma in gravi condizioni. Per Edoardo, trasportato al Sant’Eugenio, non c'è stato scampo: è deceduto sabato 22 gennaio.

Tutta la comunità di Casal Polacco si stringe attorno al dolore della famiglia. Giovane studente del Liceo scientifico Democrito, è stato commemorato dalla scuola con un messaggio di cordoglio. Studente eccellente, apprezzato da docenti e compagni di classe per le sue capacità, la simpatia, la solidarietà verso i compagni, le parole mai scontate e la gentilezza.

Coltivava la sua passione per il tennis, giocando nella locale Polisportiva del paese. «Un ragazzo eccezionale. Edoardo è cresciuto con noi – racconta Daniele Capone maestro di tennis di Edoardo – giovedì aveva fatto l’ultimo allenamento. È una grande perdita, una vera tragedia. Era un ragazzo educatissimo, tranquillo, amava lo sport e lo faceva con grande passione. Frequentava l’ambiente sano dello sport, era un ragazzo d’oro. Ci mancherà moltissimo.»

