Cinecittà Game Hub, paradiso delle startup. «Una sfida strategica per guardare al futuro»

Un acceleratore, dieci start up di giovani sviluppatori, un teatro all’interno di Cinecittà, un nutrito gruppo di esperti a fare da tutor: parte Cinecittà Game Hub, presentato questa mattina all’interno degli Studios di via Tuscolana con una conferenza stampa a cui hanno partecipato Nicola Maccanico, AD di Cinecittà, Marco Saletta, presidente di IIDEA (l’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi), Mauro Fanelli (che coordinerà de attività dell’Hub), Tiziana Ena (di Acer) e Raffaele Zeppieri (direttore marketing di Sony). Paolo Orneli (assessore allo sviluppo economico della Regione Lazio) ha inviato un suo saluto perché impegnato in consiglio regionale).

A moderare Giovanna Marinelli, curatrice del progetto che ha messo insieme Cinecittà, con la Regione Lazio, il Ministero della cultura (direzione cinema) e con il sostegno di Acer, Sony e Epic Games. Il Game Hub ha una dotazione finanziaria di 600 mila euro messi a disposizione da Regione e Cinecittà. “Il Game Hub è per Cinecittà una sfida strategica per guardare al futuro – ha detto Nicola Maccanico – La difesa della memoria ha portato gli Studios fin qui, consentendogli di costruire rapporti con il mondo contemporaneo, ora dobbiamo portare Cinecittà nel futuro. Avere qui dieci start up, 7 costituite e 3 in fase di costituzione, è un modo per guardare a questo futuro. Adesso che il mondo dell’audiovisivo ha smesso di pensare ai videogiochi con diffidenza, audiovisivo e videogioco avranno sempre più occasioni per sovrapporsi in modo dialettico creando, con la realtà virtuale, interi mondi digitali che sono l’avvenire anche per il modello di produzione audiovisiva e la premessa per l’evoluzione degli Studios. Cinecittà sta puntando molto sulla realtà virtuale e questa esperienza dell’Hub, che siamo orgogliosi di ospitare, non ha quindi solo valore simbolico ma anche fortemente industriale”.

“Cinecittà Game Hub è una iniziativa strategica per la Regione – ha detto l’assessore Orneli nel suo saluto - che rappresenta perfettamente le ragioni del nostro impegno a sostegno delle start up e delle imprese innovative, promuovendo talento e valorizzando la creatività. La Regione Lazio rafforzerà nel futuro questo impegno”. Marco Saletta, presidente di IIDEA ha sottolineato come “il Game Hub di Cinecittà sia una innovazione importante e un esempio. Il valore della produzione italiana di videogiochi arriva solo a 80 milioni in un settore che globalmente in Italia ha una dimensione economica di 2 miliardi. Siamo in ritardo, questo ritardo va colmato e Cinecittà sta dando un contributo importante in questa direzione”.

“Sony metterà a disposizione un kit di sviluppo del videogioco per trasformare una esperienza di formazione in esperienza imprenditoriale - è stato il commento di Raffaele Zeppieri, direttore del marketing dell’impresa – noi siamo una delle aziende storiche di questo mondo, partecipiamo con slancio alla nascita del Game Hub e all’intero processo di accelerazione”. “Noi siamo entrati nel mondo del gaming molto tardi – ha detto Tiziana Ena, PBU e Greek Market Head di Acer Italy – per questa esperienza mettiamo a disposizione delle dieci start up un device dedicato così da poter compiere un percorso di crescita insieme”.

“Finalmente Cinecittà Game Hub vede la luce – ha commentato Mauro Fanelli coordinatore delle attività dell’acceleratore – il mondo dei videogiochi è complesso e chi vi entra deve essere messo in condizione di conoscere le regole del gioco, di affrontare e risolvere i problemi in un mercato complesso e competitivo. Nasciamo con una dotazione importante che testimonia le ambizioni dell’iniziativa. Nei tre mesi di durata dei lavori avremo un programma intensivo e il sostegno di un gruppo qualificato di tutor. Ci saranno, Luca Marchetti, Elisa Farinetti, Elisa Di Lorenzo e Daniele Azzara. Puntando alla creatività e alla produzione ma anche alla capacità di fare business e di comprendere tutte le dimensioni di questo mondo”. I lavori del Game Hub inizieranno il prossimo 11 gennaio per durare fino alla fine di aprile. Al termine, il lavoro delle start up sarà presentato in un Demo Day agli operatori del settore e al pubblico.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Dicembre 2021, 10:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA