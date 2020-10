Due maxi blitz anti droga, chiuso lo spaccio a Roma Nord

Lo Stato all'attacco del narcotraffico nella Capitale. Pericolose organizzazioni criminali che estendevano i loro tentacoli in tutta la città, compresa la provincia, sono state smantellate ieri all'alba con due blitz anticrimine condotti da polizia, carabinieri e dagli agenti della polizia locale. Quindici le persone finite nella rete della Dda (Direzione distrettuale antimafia) con l'accusa di spaccio in concorso.



Droga a domicilio, strutturazione militare dei ruoli (come le vedette, i cavallini e le rette) con aderenze nella criminalità romana storica.

La prima operazione antidroga è stata messa a segno dai detective del commissariato Fidene-Serpentara insieme ai caschi bianchi del gruppo Nomentano.



Nella notte centinaia di agenti, hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare a Alessandro Duello (imparentato con Igino un narcotrafficante storico di Primavalle e Casalotti, assassinato a Casal Del Marmo durante un agguato nel 2014 ancora senza un colpevole), Valentino Urpi, Cosimo Coppola, Youness El Achchab, Massimiliano Panella, Jacopo Feliciani e Alessandro Frati. La banda che riforniva di cocaina, hashish e marijuana anche alcuni locali della movida di via Leonina nel quartiere Monti aveva il quartier generale in una sala scommesse in via Casal Selce a Castel Di Guido.



Clienti insospettabili provenienti dai quartieri bene di Roma Nord e spacciatori che si muovevano con circospezione per non dare nell'occhio e cedevano la cocaina solo a persone conosciute, caratterizzavano invece l'organizzazione di narcos smantellata dai carabinieri della compagnia Cassia, che hanno indagato 40 persone che spacciavano ne quartieri di La Storta, Monte Mario ed Ottavia. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Ottobre 2020, 09:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA