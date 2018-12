Piazza Venezia vista dall'alto: le immagini del drone

Martedì 25 Dicembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Le immagini spettacolari di Piazza Venezia vista dall'alto, a bordo di un drone super veloce. A regalarci questa emozione di #Natale il gruppo Dirty Seagulls: «Siamo un collettivo di amici, appassionati al mondo dei droni da corsa. In questo video abbiamo deciso di utilizzare un drone da 75mm di peso non superiore ai 70g completamente in plastica con montata una micro camera hd». Si vede il Vittoriano e anche il volo dei gabbiani, nella notte natalizia della Capitale: «La scelta è ricaduta su un drone così piccolo per garantire la massima sicurezza possibile nello svolgere la sequenza».Per l'impresa non sono stati necessari particolari permessi: «Per un drone del genere non esiste modo di chiederli oltre la questione peso molto al di sotto dei 300gr (limite Max di inoffensività) si può considerare minore di +14anni per i quali Enac definisce aeromodello. Il costo? Circa 250 euro».​