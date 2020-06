Call center della droga a Roma, l'sms ai clienti: «Ci siamo fermati per il Covid, ma siamo di nuovo al top»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Giugno 2020, 10:21

«Ciao bello\a sono Lele di San Basilio siamo stati fermi x un po a causa del covid19 comunque da domani alle 14 fino alle 2 di notte risaremo attivi con amichetti a 30 e (mani o tmax a 230) disponibili a raggiungerti dove sei siamo tornati al top chiamami un abbraccio Lele». Come tutte le imprese, al termine del periodo di lockdown, il “call center della cocaina di San Basilio” aveva inviato questoper comunicare. Nell’organizzazione smantellata all’alba di oggi dal Gico delle Fiamme gialle venivano utilizzate diverseche erano state reclutate dai capi come corrieri della droga.Nel corso delle indagini,, complice di Valerio del Grosso nel delitto dialla Caffarella, si è reso protagonista di un tentativo di investimento di due militari della guardia di Finanza che gli avevano intimato l’alt per un controllo: alla guida della sua auto, invece di fermarsi, accelerava tentando di travolgere i due finanzieri. In manette sono finiti anche Manolo e Samuel Bellocci, Sara Parisi e Noemi Marchionni, Laura Lodi e Marco Campanelli.