Drive Me Home, il cast arriva all'Uci Cinemas di Parco Leonardo domenica 29 settembre

Domenica 29 settembre alle ore 20.30 Edoardo Francesco Caltagirone accoglierà il regista Simone Catania insieme agli attori Marco D'Amore e Vinicio Marchioni che saranno presso l’UCI Cinemas di Parco Leonardo per presentare il film: Drive me Home. I fan potranno incontrare gli attori per foto ed autografi nel foyer del cinema, prima dell'entrata in sala.



Molti i colleghi Vip, invitati da Antonio Flamini e Marzia Caltagirone che di rientro dalle vacanze estive, si sono già prenotati le poltrone in sala, tra i quali :



KARIN PROIA attrice

MARIA GRAZIA NAZZARI attrice

IRA FRONTEN attrice

ALEX PARTEXANO attore

ADRIANA RUSSO attrice

ANTONELLA PONZIANI attore

LUCIA STARA attrice

MARIA DE SOUSA attrice/modella

RITA RUSCIANO attrice

SILVIA e LAURA SQUIZZATO

ELEONORA VALLONE attrice

CORINNA CORONEO attrice Venerdì 27 Settembre 2019, 22:22

