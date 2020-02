Dream Theater, live per i 20 anni di ​Scenes From A Memory

I sultani del progressive metal sono pronti a incrociare le loro chitarre sul palco del Palazzo dello Sport di Roma. Stasera, 11 febbraio 2020, i Dream Theater faranno festa con i fan romani per celebrare i 20 anni della loro pietra miliare Scenes From A Memory. Oltre a quell’album - che sarà eseguito per intero - il set prevede una sorta di “best of” dei pezzi più importanti della loro carriera per uno show complessivo della durata di tre ore.



Roma e Milano sono le tappe italiane di un tour di 28 date condotto dalla band di Boston attraverso 16 paesi, compresi UK, Germania, Francia e Olanda. «La risposta a “Distance Over Time” è stata ottima in ogni parte d’Europa e non vediamo l’ora di suonare alcune canzoni da questo album per i fan nella formula “An Evening With”, usufruendo al 100% della nostra produzione - ha spiegato il chitarrista John Petrucci - Quelli che erano presenti al tour di “Scenes From A Memory” 20 anni fa assisteranno a uno show comunque nuovo in cui eseguiremo i brani sotto una nuova luce e con nuovi contenuti video proiettati sul palco. Per tutti i nuovi fan che all’epoca non erano ancora nati… Sarà la migliore occasione per rivivere il sound e l’esperienza di un disco che rimarrà nella storia».

Fondato a Boston nel 1985 da Petrucci, John Myung e Mike Portnoy, il gruppo si è mantenuto negli anni piuttosto costante, con i tre componenti originari sempre presenti fino all’8 settembre 2010, giorno in cui Portnoy decise di abbandonare la compagnia. Nati inizialmente col nome di Majesty, i Dream Theater sono diventati uno dei gruppi progressive metal di maggior successo commerciale degli anni 90. La band è rimasta celebre negli anni, grazie anche alla qualità virtuosistica dei suoi musicisti e ai progetti esterni a cui hanno preso parte: Petrucci, in particolare, fu chiamato per sei volte come terzo componente dei G3, nel 2009 fu nominato come il “secondo miglior chitarrista metal di sempre” da Joel McIver nel suo libro The 100 Greatest Metal Guitarists. Nel 2010 inoltre, i Dream Theater sono stati introdotti nella Long Island Music Hall of Fame. Il simbolo del gruppo è lo stemma dell’anello di Maria Stuart di Scozia: raffigura la sua iniziale (M) incastonata con quella di suo marito, Francesco II di Francia. Il loro bestseller resta Images and Words (1992), che raggiunse il n.61 della classifica Billboard 200.

