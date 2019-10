Roberto Renga in doppio live a Roma il 3 e 4 novembre al Parco della Musica

Più di cinquanta date in tutta Italia, un nuovo disco ricco di prestigiose collaborazioni che dà il nome al Tour e una serie di appuntamenti live nelle principali città d’Europa. Francesco Renga arriva a Roma in doppia data, il 3 e 4 novembre, con L’altra metà Tour 2019-2020, tournée che toccherà i più bei teatri d’Italia.



Partito l’8 ottobre da Cascina (Pisa), la scaletta del concerto di Renga all’Auditorium darà ampio spazio alle canzoni estratte da L’altra metà, suo ultimo disco di inediti, tra cui anche Normale, ultimo singolo pubblicato lo scorso 25 ottobre in collaborazione con Ermal Meta. Un inno dedicato alla capacità di rendere speciali anche le cose più semplici della vita di tutti i giorni.



«Questa estate – ha raccontato Renga sono andato a trovare un amico, un artista (Ermal ndr) nello studio nel quale avevamo scritto alcune delle più belle e fortunate canzoni del mio repertorio. Tutti e due figli di una lunga gavetta, noi due a guadagnarsi giorno per giorno ogni briciola di quanto la vita ci stava offrendo, con passione, sudore e sacrifici. Ad un certo punto Ermal mi fa ascoltare una canzone che parla di quella normalità di cui tutti e due ci sentiamo parte. quella normalità che ci rende fieri e consapevoli della fortuna che abbiamo. Quella normalità che entrambi proteggiamo e cerchiamo di non perdere mai. Quella normalità che oggi sembra quasi un difetto, in un mondo in cui tutti sognano di essere qualcosa di più, senza accorgersi probabilmente che la felicità il più delle volte ce l’abbiamo a portata di mano. Ci abbiamo lavorato insieme un po’, quasi per scherzo, poi quella normalità abbiamo deciso di cantarla. Eccola».



Non mancheranno le sue canzoni più celebri e apprezzate della sua discografia, da Angelo a L’odore del caffè, che alterna momenti pop ad altri rock, come nel lungo medley nella seconda metà del concerto dove troveremo tra le altre Cambio direzione e un’ora in più. Dal 10 maggio 2020 Francesco Renga si esibirà anche all’estero con cinque appuntamenti live nelle principali città d’Europa: si parte il 10 maggio con Zurigo e poi si passa a Bruxelles, Londra, Parigi e Madrid.

