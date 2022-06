Paolo Conte, doppio concerto a Roma: poi Picasso, skate, Grand Prix e tanti brindisi

Saranno sound e suggestioni differenti a farsi protagonisti del weekend culturale capitolino, tra concerti, mostre e grandi eventi.

MUSICA. Prenderà il via il 10 giugno il Roma Summer Fest 2022. Aprirà Moderat, trio berlinese formato da Gernot Bronsert, Sebastian Szary e Sascha Ring. E domenica e lunedì, doppio concerto di Paolo Conte, che dopo otto anni dall’ultima esibizione ritorna dal vivo all’Auditorium in un live concepito per ripercorrere i suoi più grandi successi. Il cantautore sarà accompagnato da un ensemble orchestrale di undici musicisti eccezionali. Nel cartellone della manifestazione, vari concerti in esclusiva ed eventi per il ventennale dell’auditorium progettato da Renzo Piano. Tra le date da non perdere, in esclusiva per la kermesse: Rufus Wainwright, Gregory Porter, Aurora, Patti Smith e la prima data italiana di Cat Power. Ancora, i concerti di Lorde e Herbie Hancock.

Moderat

A Casa del Jazz, il 10, il palco sarà per Danilo Rea che si esibirà al piano con la partecipazione straordinaria di Oona Rea.

Sonorità brasiliane, invece, l’11 giugno, a Village Celimontana con Meu swing brasileiro di Jim Porto, considerato uno dei massimi esponenti della musica brasiliana in Italia.

CINEMA. Fine settimana di esordio per Caleidoscopio, programmazione estiva di Casa del Cinema: oltre cento le serate gratuite fino al 19 settembre. Nel programma, sei festival internazionali: il primo, fino al 12 giugno, è Albania Si Gira!. Seguiranno Festa del cinema bulgaro, Pitigliani Kolno’a Festival - Ebraismo e Israele nel Cinema, l’indiano Summermela Festival, tutti nel mese di giugno. Poi, RomAfrica Film Festival e Irish Film Festa, a luglio. Nel cartellone, anche il Roma International Fashion Film Festival, il SalinaDocFest – Festival Internazionale del documentario narrativo, il Rome Independent Cinema Festival.

TEATRO. Nuova stagione per il Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti, a Villa Borghese: dal 10 giugno Pene d’amor perdute di William Shakespeare, per la regia di Danilo Capezzani. Tra le prime commedie di Shakespeare, una narrazione leggera e divertente sull’amore, l’attesa e la conquista. Riflettori puntati sulla danza al Teatro Biblioteca Quarticciolo, 11 e 12 giugno, con lo spettacolo La bellezza ti stupirà di Enzo Cosimi, primo appuntamento di Fuori programma.

ARTE. Molti pure i nuovi appuntamenti espositivi. Picasso va, Picasso arriva è il titolo della mostra ospitata dal 10 giugno presso palazzo rhinoceros, spazio della Fondazione Alda Fendi-Esperimenti, che, per la prima volta a Roma, porta il dipinto “Le peintre et son modèle en plein air” di Pablo Picasso dalla collezione Intesa Sanpaolo Gallerie d’Italia. Nel percorso, proiezioni multimediali incentrate sulla danza, come il balletto “Pulcinella”, che debuttò nel 1920 all’Opéra di Parigi, ma anche un tributo al torero El Rafi e versi di Neruda. Un viaggio alla scoperta degli “orizzonti” di Picasso.

E dalla sera del 10 giugno riprende pure Viaggi nell’antica Roma, progetto multimediale per rivivere la storia del Foro di Augusto e del Foro di Cesare, a cura di Piero Angela e Paco Lanciano. Accompagnati dalla voce di Piero Angela, spettacoli multimediali e una multiproiezione di luci, immagini, filmati e animazioni per fare un salto indietro nel tempo.

Apre al pubblico l’11 giugno The Captured House. Rome, curata da Katya Taylor, che riunisce da WeGil duecento opere di artisti ucraini contemporanei che documentano la guerra in Ucraina. L'esposizione è composta da testimonianze, interpretazioni, ricordi, oggetti. «Il compito della mostra The Captured House non è solo quello di informare il pubblico, ma di immergersi nell’atmosfera in cui si trovano oggi gli ucraini. Questo è l'unico modo per sentire cosa sta realmente accadendo e perchè questa guerra dovrebbe essere fermata immediatamente», ha affermato Katya Taylor. La mostra ha avuto come prima tappa Berlino e dopo Roma andrà a Parigi e ad Amsterdam.

EVENTI. Oltre 800 cantine con 2500 etichette in degustazione, 60 chef e molti appuntamenti, tra incontri, degustazioni e quant’altro: è il ricco programma della nuova edizione di Vinòforum, dal 10 al 19 giugno al Parco di Tor di Quinto. «Abbiamo preparato un programma completo - afferma Emiliano De Venuti, Ceo di Vinòforum – ricco di iniziative per gli operatori, degustazioni guidate con grandi esperti, ma anche di chef e cucina d’autore».

Non manca lo sport. A Ostia, l’11 e 12 giugno, allo skatepark The Spot, seconda e ultima tappa del campionato italiano di skateboard, specialità Park. E dal 10 al 12, Grand Prix storico di Roma con road tour ai Fori Imperiali e nel quartiere Eur. In mostra auto che hanno fatto la storia tra queste la Maserati 250F campione del Mondo di Formula Uno, L'Alfa Romeo 6 C 1750 del 1929 dell'Esercito Italiano che tra l'altro parteciperà alla prossima Mille Miglia, la Brabham Formula Uno, la Lancia Stratos Alitalia e Lancia 037 Martini Safari.

