Roma, «Dopo Spelacchio pure Remo Che tristezza quell'aiuola»

Ironia e incuria perseguitano la Capitale. Se a Natale è toccato a Spelacchio, a morire, seccato forse dal caldo o da un fungo che potrebbe averne attaccato le radici, questa volta è il turno di Remo, il gemello di Romolo, allattato dalla lupa capitolina realizzata in piante di ligustro nell'aiuola di piazza Venezia.Fatto inquietante, fosse solo per il ripetersi del tragico evento nello luogo esatto in cui si ergeva l'abete natalizio più brutto e triste di sempre. Ma questa volta si tratta del simbolo di Roma e della romanità, il che è tutto dire. «O le danno tutte a noi le fregature o chi si occupa del verde di piazza Venezia ha le sue responsabilità - commenta l'attore e conduttore televisivo, romano, Max Giusti - Certo siamo abbastanza sfigati, ma se per la seconda volta mi si secca un albero nel cuore della città...».Ma, riavvolgendo il nastro, la pianta artistica, annunciata in pompa magna dall'assessora all'Ambiente di Roma Capitale, Pinuccia Montanari, ad aprile scorso, da subito aveva raccolto dubbi e timori tra visitatori e cittadini. Tra chi, in quel vuoto lasciato da Spelacchio, ci vedeva più un'orsa che una lupa, chi aveva notato storture e lattanti appena abbozzati e un po' spelacchiati, la siepe intagliata di fronte all'Altare della Patria non ha mai riscosso un grande successo. Anzi, da subito è diventata un nuovo tormentone. «Vorrei svegliarmi e leggere anche notizie positive su Roma, qualcosa che facesse fare bella figura alla città, stiamo accumulando una serie di debacle... - dice ancora Max Giusti - Questo è un momento molto delicato e ognuno deve prendersi le sue responsabilità. È vero che non è facile amministrare una città come Roma, ma è altrettanto vero che tutte le forze politiche che si sono succedute negli ultimi anni hanno contribuito a dare il peggio, accumulando un debito enorme. Sarebbe bello tornare allo splendore di Roma, bisognerebbe invertire la tendenza e ripartire dalla città. Intanto ho un consiglio: dal prossimo anno compriamo fiori finti».Nel frattempo la morte di Remo sta diventando virale: proprio come per Spelacchio sono decine i turisti che immortalano a pianta del gemello secca.