Dopo la Dad i cantieri: scuole chiuse per lavori. Ecco la mappa

Un bagno rotto, il rubinetto che perde o la finestra che non si chiude più: nelle scuole c’è sempre qualcosa che non va. E allora adesso, con gli istituti capitolini chiusi in zona rossa, è il momento di sistemare quanto più possibile.

CANTIERI IN TUTTA ROMA In decine di scuole partono i lavori di manutenzione: all’istituto comprensivo Morvillo di Tor Bella Monaca si sta provvedendo a sistemare i sifoni, alla Pisacane di Tor Pignattara verranno sostituiti gli infissi mal ridotti, all’asilo Ciliegio Rosa vicino viale Cristoforo Colombo si provvede al rifacimento della pavimentazione esterna e alla scuola Orioli di Ostia si pensa invece all’impermeabilizzazione della struttura.

FONDI AD HOC Per questi interventi il Campidoglio sta usando un fondo da 600 mila euro, che presto verrà più che raddoppiato: «Come dipartimento Simu – spiega l’assessore alle infrastrutture, Linda Meleo - stiamo attivando il secondo applicativo di un accordo quadro bandito ad agosto scorso, proprio per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici a supporto dei municipi, per interventi di piccoli adeguamenti per la sicurezza come i tramezzi, la sistemazione dei bagni e delle aree esterne, la sostituzione di termosifoni e finestre p le imbiancature degli spazi non utilizzati. Questo secondo applicativo ha un valore di circa 600.000 euro che a breve sarà incrementato di circa 700.000 euro».

SOS PRESIDI Sono numerose infatti le scuole che hanno chiesto l’intervento dei tecnici comunali: «I dirigenti scolastici – spiega Mario Rusconi, presidente dell’Associazione nazionale dei presidi di Roma e del Lazio - stanno chiedendo le verifiche statiche e la manutenzione ordinaria e straordinaria al Comune, per infanzia ed elementari, e alla Città metropolitana per scuole medie e superiori. Un’operazione utile sperando che, in attesa dei nuovi fondi per la scuola, gli enti locali abbiano chiara situazione su cui intervenire».

