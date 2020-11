Trovata ieri sera, verso alle 22,15, in piazza della Rotonda, al Pantheon a Roma, la donna giapponese di 68 anni, già guida turistica, con disturbi mentali, positiva al Covid, allontanatasi il 19 novembre pomeriggio da una casa di riposo.

La donna è stata riconosciuta, mentre vagava da sola in strada, dai militari dell'Esercito Italiano "6° Reggimento Genio Pionieri" impegnati in servizio di vigilanza nella piazza, ambito operazione "strade sicure" che hanno chiamato i Carabinieri della Compagnia Roma Centro e della Stazione Roma Piazza Farnese.

La donna, in ambulanza é stata portata al S. Spirito per accertare le sue condizioni di salute per poi riaccompagnarla presso la casa di riposo da dove si era allontanata.

