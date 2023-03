di Redazione web

Una donna, ancora non identificata, di età apparente tra i 70 e gli 80 anni, è morta in mare presso il Villaggio Vela Bianca a Tor San Lorenzo, vicino Roma . È stata soccorsa da alcuni operai del posto che l'hanno vista in mare, ancora in vita. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarla ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto, i Carabinieri della Stazione di Marina di Tor San Lorenzo e della Compagnia di Anzio che indagano.

Entrano in casa ma lui non si accorge di nulla perché sta giocando alla Playstation: rapinato e casa svaligiata

Ora spetterà ai militari fare chiarezza sulle cause del decesso della donna. Cosa ci faceva in mare? Perché era lì?

Tragedia in mare, donna si tuffa e muore in mare a Tor San Lorenzo https://t.co/xnCaYCjLSp — Leggo (@leggoit) March 2, 2023

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Marzo 2023, 10:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA