Travolta sull'Aurelia da un motociclista: cinquantenne ricoverata in gravi condizioni

Una donna è stata investita da una moto in, a Roma. Soccorsa, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Camillo. La vittima dell'incidente è una donna di circa 50 anni, la cui dientità non è stata ancora resa nota.Ferito lievemente anche il motociclista, un ragazzo di 29 anni originario dell'Argentina, portato in ospedale in codice verde al Santo Spirito dove sono stati fatti tutti gli accertamenti di rito. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 8. Sul posto la Polizia locale di Roma Capitale gruppo Monteverde.