Donatella Di Rosa, Lady Golpe denuncia il colonnello dei carabinieri: «Mi mandava foto e video di nudi e "immagini maschili"»

Donatella Di Rosa, oggi 65 anni e provata nel corpo dall'anoressia, è più conosciuta come Lady Golpe. Nel 1993, l’ex modella parlò di un presunto colpo di Stato progettato tra gli anni Ottanta e Novanta da alcuni militari, tra i quali l’allora suo marito, Aldo Michittu, colonnello della Folgore. Entrambi vennero processati, e mentre le accuse di eversione non vennero maii dimostrate, rimasero quelle di calunnia. La donna venne condannata in tutto a 4 anni e 4 mesi. La pena non fu scontata, però, anche a causa della latitanza durata fino al 2015 quando, per un controllo sul figlio, venne rintracciata, arrestata e messa ai domiciliari.

Oggi Lady Golpe torna alla ribalta per una denuncia per stalking nei confronti di un colonnello dei carabinieri attualmente sotto indagine, Massimo Giraudo. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Di Rosa ha condiviso dettagli scioccanti riguardo alla condotta dell'alto ufficiale, descrivendo l'invio di contenuti espliciti, tra cui foto e video di nudi e di una «incommentabile immagine maschile» posizionata davanti a ritratti istituzionali e faldoni giudiziari.

I messaggi inappropriati

Il contatto tra Giraudo e Di Rosa aveva originariamente uno scopo professionale, legato alla valutazione della possibile testimonianza di Lady Golpe nel processo sulla strage di piazza della Loggia a Brescia.

La denuncia

Donatella Di Rosa ha descritto il suo stato emotivo come uno di «umiliazione e sfruttamento», aggravato da una lotta personale contro l'anoressia severa. La scoperta dei messaggi da parte di suo figlio l'ha infine spinta a presentare una denuncia ufficiale, allegando oltre duemila messaggi ricevuti.

