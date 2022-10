Don Antonio Coluccia, in tv il focus sul prete di periferia che vive sotto scorta per le minacce

Nelle periferie di Roma, don Antonio Coluccia lo conoscono tutti: è un parroco davvero speciale e non solo perché vive sotto scorta. Subisce infatti continue minacce a causa del suo impegno missionario che, tra i palazzoni e il degrado di quartieri come Tor Bella Monaca, Quarticciolo, San Basilio e Corviale, significa combattere ogni forma di illegalità, guardare dritto negli occhi pusher e signori della droga, spezzare la catena di omertà.

Vedere com'è davvero la vita di don Antonio Colucci sarà possibile da domani, su Telepace: tutti i giorni infatti andrà in onda (ore 19) un ciclo di meditazioni in 4 brevi puntate dal titolo L'odore del gregge. «Una trasmissione di prossimità - afferma don Antonio, spiegando l'importanza di raccontare il territorio attraverso la cittadinanza attiva evangelica, cioè quelle persone che credono nel Vangelo di Gesù Cristo e che si sporcano le mani. Dobbiamo difendere questa gente: questi giovani che muoiono di overdose appartengono a noi Chiesa. E dobbiamo domandarci perché non spesso riusciamo a stargli vicino».

