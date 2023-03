Ha dolori alla pancia, 21enne scopre di avere un tumore. Il medico: «Caso rarissimo, pazienti sempre più giovani»

Ha scoperto di avere un tumore al colon retto perché aveva continui dolori addominali. Sintomi persistenti, che scomparivano per poi ritornare. Il malato, un ragazzo di appena 21 anni, soprannominato il "pupo" in modo amichevole dallo staff medico, si è salvato grazie alle mani esperte di un noto chirurgo, Giovanni Baiano, che è intervenuto in modo tempestivo, dopo una serie di accertamenti diagnostici.

Un intervento avvenuto presso la Clinica Casa del Sole di Formia, in provincia di Latina, dove il giovane è stato ricoverato e trattato come «un figlio adottato», ha sottolineato il chirurgo, «ci scambiavamo messaggi su Whatsapp, anche all'una di notte», scrive Il Gazzettino.

Va in ospedale per un mal di testa: «Mi sono fatto male cadendo». Ma i medici fanno una scoperta choc

Rarissimo nei giovani

Questo tipo di tumore, colpisce ogni anno 50 mila persone in Italia, ma è raro che la patologia coinvolga persone in età giovanile, come nel caso del 21enne, eppure «il tumore del colon retto è il secondo su tutta la popolazione ma se consideriamo solo gli uomini, occupa la terza posizione per incidenza, dopo prostata e polmone. Ma è raro nei pazienti maschi con range di età 0-49 occupando di fatto il 5° posto, rarissimo visto i 21 anni del nostro paziente» spiega il dottor Baiano, che purtroppo deve sottolineare una preoccupante tendenza mondiale.

Pitbull azzanna una bimba di 3 anni: è grave. «Operata alla testa nella notte»

Tendenza in crescita

Vediamo sempre più giovani con neoplasie, negli ultimi anni si è abbassata l’età anagrafica. Una tendenza, purtroppo, mondiale». L'intervento è stato piuttosto invasivo, considerate anche le dimensioni del tumore, circa 7 centimetri, che si era diffuso nel colon retto del giovane paziente.

Come riconoscerlo

Il tumore al colon retto può anche essere asintomatico, fin quando la sua presenza non è molto diffusa, mentre nel caso del 21enne c'erano dei sintomi da circa un mese, che per fortuna il giovane non ha sottovalutato, recandosi in visita da uno specialista in grado di fare una diagnosi precisa. Nel caso specifico, inoltre, il giovane era affetto dalla sindrome di Lynch.

La sindrome di Lynch

La sindrome di Lynch è una malattia autosomica dominante in cui i pazienti con una delle numerose mutazioni genetiche note che compromettono la riparazione del mismatch del DNA hanno un rischio del 70-80% durante la vita di sviluppare cancro del colon-retto. Rispetto alla forma sporadica del cancro del colon, la sindrome di Lynch si manifesta in età più giovane (40 anni). I pazienti presentano anche un elevato rischio di altri tipi di cancro, compresi quelli dello stomaco, del tratto urinario, del pancreas, dell'albero biliare, della colecisti, dell' intestino tenue e del cervello. La patologia, che tra le caratteristiche ha anche l'ereditarietà, nei casi in cui viene diagnosticata, prevede un ulteriore screening nei confronti degli altri membri della famiglia di origine.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Marzo 2023, 18:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA