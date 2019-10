Dodici Nazioni in gara al Bola Club di Roma per i Campionati Europei di padel

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 07:30

Il grande padel internazionale sbarca a Roma con l’undicesima edizione dei campionati europei. Sarà quindi la Capitale ad ospitare dal 4 al 9 novembre i grandi interpreti del vecchio continente della disciplina che sta spopolando in tutto il mondo. L’arena della sfida sarà ilche si affaccia su via Cristoforo Colombo, nel cuore del Municipio VIII. Dodici le nazioni che si confronteranno a caccia del titolo. La squadra maschile italiana guidata dal ctsarà composta Michele Bruno, Andres Britos, Enrico Burzi, Marcelo Capitani, Daniele Cattaneo, Simone Cremona, Emanuele Fanti e Dario German Tamame.La selezione femminile scelta dal ctvedrà invece in campo le campionesse italiane in carica, Chiara Pappacena e Giulia Sussarello, oltre a Carlotta Casali, Alessia La Monaca, Carolina Orsi, Emily Stellato, Valentina Tommasi ed Erika Zanchetta. Un movimento, quello del padel, in grande crescita con oltre ottomila tesserati in Italia, duemila in più solamente nell’ultimo anno.«Per noi è un grande onore e orgoglio presentare l’undicesima edizione degli europei di padel - ha dichiarato il presidente della Federazione internazionale padel,, intervenuto in occasione della presentazione di ieri in Campidoglio - Ringrazio il Coni per l’appoggio, la Federazione italiana tennis e il Comune di Roma per il supporto. Il padel sta crescendo in Italia, in Europa e in tutto il mondo in maniera esponenziale, numeri impressionanti e sono solo l’inizio. Quella di Roma - ha aggiunto Carraro - sarà in assoluto l’edizione più bella svolta finora. Verrà in visita anche una delegazione dei Comitati olimpici europei, contiamo di entrare nel programma dei prossimi Giochi olimpici europei di Cracovia 2023 e questa sarebbe l’anticamera affinché il padel in futuro possa ambire a diventare disciplina olimpica».La kermesse continentale godrà anche del palcoscenico televisivo con dirette dal campo su Sky Sport a partire da giovedì 7 novembre fino alla finale del sabato.