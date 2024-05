Divorzio, 50 anni dalla legge che rivoluzionò l'Italia. A Roma un convegno su laicità e identità della donna

di Redazione web

Cinquant'anni fa, il 12 e 13 maggio 1974, gli italiani in massa risposero No all'abrogazione della legge sul divorzio, la Fortuna-Baslini del 1970. Il referendum fu un evento storico, la vittoria delle forze laiche e di sinistra e dei movimenti delle donne, che si opposero al fronte che voleva riportare indietro il Paese.

La laicità a 50 anni dal referendum sul divorzio è il titolo del convegno che il 18 maggio si terrà a Roma (ore 9.30-17.30, Aula magna Dipartimento di Architettura, Università Roma Tre, Largo G. B. Marzi 10, ex Mattatoio, Testaccio). Organizzato dalla Fondazione Massimo Fagioli ETS, che sviluppa e promuove attività culturali di interesse sociale, il convegno si propone non solo di ricostruire da un punto di vista storico, culturale e giuridico la conquista per l'Italia di un istituto civile come quello del divorzio, ma anche di proporre riflessioni e indirizzi di ricerca su quanto impedisce ancora oggi la piena realizzazione dell'identità della donna.

Il concetto di laicità viene legato alla libertà e all'emancipazione femminile che significa poi una migliore qualità delle relazioni umane, maggiore benessere e una società più equa.

