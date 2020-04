Divertitempo, la onlus dei bimbi: donazioni a Croce Rossa e Errepiù per emergenza Covid

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Aprile 2020, 17:20

In questo momento di grave emergenza,la Onlus che promuove l’inclusione tra bambini con disabilità e non - e che si è vista costretta ad interrompere le tante attività in programma in questi mesi - ha deciso di far sentire la propria vicinanza a chi sta combattendo contro ilcon due donazioni.La prima andrà alla, oggi impegnata senza sosta al fianco delle persone più fragili con assistenza medica e conforto. In particolare Divertitempo vuole aiutare il progetto di sostegno e inclusione #Iltempodellagentilezza La seconda ad, un’associazione che in questo periodo tanto difficile supporta i bambini diversamente abili fornendo loro pacchi personalizzati a seconda delle diverse esigenze, affinché possano affrontare questo momento nel modo più sereno e positivo possibile. Grazie al reciproco sostegno, anche i bambini di Divertitempo stanno ricevendo in questi giorni i pacchi di Errepiù.«Sappiamo quanto è importante ricevere aiuto – ha detto il presidente di Divertitempo,– ecco perché abbiamo deciso di dare il nostro sostegno concreto a chi è impegnato nell’emergenza».Divertitempo tornerà a settembre con tante nuove iniziative per favorire l’inclusione tra i bambini, tra cui la, i, la sfilata dei piccoli con disabilità durante la settimana romana della moda, visite culturali, gite in bici e pomeriggi allo stadio Olimpico per tifare la propria squadra del cuore.Info www.divertitempo.it info@divertitempo.it - cell. 3351213170