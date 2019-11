Divano abbandonato in strada a Ostia Antica, i romani scherzano: «Fanno qui il Maurizio Costanzo Show?»

28/11/2019 ore 8.20



Via della stazione di ostia antica.



Da qui passano decine di turisti che dalla omonima stazione vanno a visitare gli scavi.



Stamattina si possono riposare gratuitamente prima o dopo la visita pic.twitter.com/ADpjH2ckDX — ATτACcaτi Al βus (@ATtACcatiAlBus) November 28, 2019

Giovedì 28 Novembre 2019, 20:43

«Fanno qui il Maurizio Costanzo Show?», scherzano i romani guardando un. È stato immortalato questa mattina nel percorso della pedonale su via della Stazione di. Sulla stessa strada che porta agli Scavi di Ostia Antica, luogo scelto da tantissimi turisti in visita nella Capitale. Sopra di esso un cartello con scritto "Ama". Un invito ad essere raccolto dal servizio della municipalizzata del comune di Roma.Degrado e desolazione. Una brutta immagine per i responsabili di questo abbandono, che invece di prenotare il ritiro dei rifiuti ingombranti presso la propria abitazione hanno scelto di procedere di testa loro, lasciando il vecchio divano in strada, magari accogliendo il nuovo nel proprio salotto.Il filmato che documenta quanto avvenuto è stato pubblicato sul profiloche solitamente si occupa di mostrare le problematiche dei trasporti nella Capitale utilizzando l'ironia. «Sul divano c'è un cartone con su scritto AMA - scrivono nel tweet - l'Ama passa a prendere i rifiuti ingombranti su prenotazione, il ritiro gratuito è al piano terra intorno solo case con giardino, il divano poteva essere lasciato dietro il cancello piuttosto che in quel modo abominevole».Tra i commenti c'è anche chi, scherzando, cerca di trarre il positivo. «​Oh sempre a lamentarviiii... - scrive - Io ieri avrei pagato per avere un divano mentre aspettavo sotto la pioggia uno 040 che non passava da 35 minuti. (devo aggiungere che sto ironizzando?)».