di Emilio Orlando

Lo scorso 27 gennaio, a seguito di una lite scaturita dal diniego di ingresso all’interno della discoteca “Qube”, due giovani erano saliti a bordo di un auto di grossa cilindrata con la quale avevano investito gli addetti alla sicurezza del locale. Le indagini svolte hanno consentito immediatamente di identificare gli autori del fatto, tanto da consentire alla competente Autorità Giudiziaria di emettere a loro carico un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di tentato omicidio aggravato dall’odio razziale poiché, durante il litigio, hanno espresso nei confronti degli addetti alla sicurezza, cittadini senegalesi, frasi dall’evidente contenuto razziale. Gli investigatori della Sezione Omicidi della Squadra Mobile di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, avevano stretto il cerchio sui responsabili, tanto da indurre i due uomini a costituirsi nel pomeriggio di oggi negli uffici della Squadra Mobile.

Marted├Č 5 Febbraio 2019

Sono i fratelli Gabriele e Danilo Briscese i due fratelli che due sabati fa hanno investito i due buttafuori senegalesi, davanti alla discoteca Qube in via di Portonaccio ferendoli gravemente. La polizia della sezione omicidio della squadra mobile aveva ristretto il cerchio delle indagini e, si sentivano braccati. Oggi si sono costituiti e sono stati arrestati, si trata di due pregiudicati per droga.