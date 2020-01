Discarica a Roma, scelta l'area di Monte Carnevale ma scoppia la protesta. I residenti: «Sarà guerra»

Il Comune indicherà, per lo smaltimento dei rifiuti , l'area di Monte Carnevale , nel quadrante ovest della Capitale , non distante dalla ex discarica di Malagrotta , per decenni la più grande d'Europa. La Regione, vista l'individuazione sul territorio comunale dell'impianto, disporrà - tra le altre cose - tutte le attività necessarie per consentire, i lavori straordinari all'impianto Tmb di Rocca Cencia, impianto di Ama sempre nel territorio capitolino.Sfumate le ipotesi di una discarica a Falcognana (nei pressi del Santuario del Divino Amore) e a Tragliatella (area a nord della città bollata poi come «inidonea» dallo stesso Campidoglio dopo un'istruttoria perché vicina alle case e ad una scuola), i riflettori si sono così spostati sulla Valle Galeria , dove gli abitanti già si stanno mobilitando.Mentre i cittadini di Tragliatella festeggiavano la «vittoria» per il «no alla discarica», quelli della Valle Galeria improvvisavano un primo incontro la notte di Capodanno in strada. «Cara sindaca, caro Zingaretti, vi ringraziamo per il regalo di Capodanno - la premessa -. Sappiate che non è la fine, ma l'inizio di una guerra che avete voluto voi».Dunque, proteste in arrivo ma anche azioni legali in preparazione. Al presidio notturno hanno fatto capolino anche alcuni esponenti pentastellati, a dimostrazione che nello stesso Movimento 5 stelle le contrarietà a Monte Carnevale non mancano. Durissimo il presidente della commissione Ecomafie Stefano Vignaroli secondo cui «la decisione di realizzare la nuova discarica di rifiuti urbani di Roma a due chilometri dalla discarica di Malagrotta è inaccettabile, una scelta vergognosa». Di qui il «richiamo alla responsabilità» fatto poi alle istituzioni locali.«Una scelta che ripudio - ha tuonato anche la consigliera capitolina Simona Ficcardi - Sarebbe la sconfitta del M5s, tutto». «Che il 2020 porti ai romani nuove elezioni e un sindaco finalmente capace, no a nuove discariche sulla pelle dei cittadini», l'affondo del leader della Lega Matteo Salvini. Fonti del Movimento in Campidoglio hanno spiegato che si è trattato «una scelta obbligata, non essendovi ulteriori aree idonee» sul territorio romano.