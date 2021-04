Disabile aggredita a Roma, gli aggressori sono 4 minorenni: in venti hanno assistito

Hanno scelto la preda e si sono accanite contro di lei, dodicenne disabile, con ferocia. Mentre il resto del branco riprendeva lo spettacolo di violenza e umiliazione. Sono stati rintracciati e identificati gli aggressori che hanno picchiato una ragazzina disabile a Roma. Del branco fanno parte almeno 4 minorenni identificati assieme a circa 16 ragazzini, tutti di minore età, che avrebbero assistito all'aggressione ripresa anche in un video e postata sui social. I carabinieri sono risaliti al gruppo e la Procura dei minori ha aperto un'inchiesta.

L'aggessione è avvenuta in un parco di Roma nord: un gruppo di ragazzine si accaniscono contro la coetanea, ha dodici anni. Pugni in faccia e sulle gambe, sulla pancia, la sbattono per terra per insultarla ancora e ancora. Un'altra la afferra per i capelli: il branco si sente forte, la ragazzina è ai loro piedi, ferita, umiliata. Accorrono altri ragazzini. Si forma un cerchio. Ecco che una terza ragazzina interviene e, mentre cerca di toglierla dalle grinfie dell’amica, sferra anche lei un paio di schiaffi. Intorno si sentono le urla. Le grida. Alle fine le bulle, una su tutte, continua il pestaggio. Qualcuno sta filmando la scena, per le bulle un momento di gloria. Dal video si vedono tutti gli altri minorenni con in mano uno smartphone che riprendono euforici la scena.

