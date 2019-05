Dirotta su Cuba live a Roma per presentare il nuovo album Good Things

I Dirotta su Cuba, il gruppo indipendente simbolo del funky italiano, arriva a Roma, giovedì, per presentare il nuovo singolo Good Things.



Come è stato esprimervi in inglese?

«Non è la prima volta che lo facciamo, ma questo ci sembra l’esperimento più riuscito. Il testo, pur mantenendo una carica leggera e pop, trasmette un concetto importante» spiega Stefano De Donato, bassista e co-fondatore del gruppo (insieme a Simona Bencini - con lui nella foto - e Rossano Gentili) già vocal coach di Amici.



Quale messaggio?

«Esorta le persone a credere in quello che fanno, a non arrendersi perché “per le cose buone ci vuole tempo”, come ripete il ritornello. È un’opera matura che racconta un po’ anche quello che è stato il nostro percorso artistico, difficile ma ricco di soddisfazioni».



Rispetto ai lavori precedenti?

«È diverso in tutto. Stare a stretto contatto con ragazzi di Amici mi ha fatto assorbire molte loro influenze. La prima fra tutte, gli accordi utilizzati che sono semplicissimi da suonare mentre i Dirotta, per loro indole, non lo hanno mai fatto. Abbiamo sempre attinto da soul, jazz, funk, generi complessi da interpretare».



Il panorama musicale oggi?

«Negli ultimi anni la musica ha assunto caratteristiche liquide e veloci, quasi intangibili. Si stavano perdendo le tradizioni, le attese, il gusto della ricerca».



Per questa ragione avete inciso anche su vinile?

«Sì, sembra che adesso gli appassionati e le nuove generazioni vogliano tornare alle emozioni che ti regalava sentire la musica, toccarla, assaporarla anche con gli altri sensi oltre l’udito».



Via A. Coppi 12d, giovedì 9/05, info e prenotazioni: 338.2751028 e 06.7851563

riproduzione riservata ® © RIPRODUZIONE RISERVATA