Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

“Siamo pronti a collaborare con Pillon perché il diritto di famiglia ha bisogno del concorso di tutti”. Ha aperto così l'avvocato Gian Ettore Gassani il X Convegno dell'Ami (Associazione Matrimonialisti Italiani) dal titolo “Quale futuro per il diritto di famiglia. Le riforme che vogliamo: quale affidamento condiviso?” in programma oggi e domani all'Hotel Cicerone a Roma.Al centro del dibattito proprio la tanto controversa riforma in materia di divorzio, affidamento e mantenimento proposta dal Senatore Simone Pillon che nel suo intervento introduttivo ha chiesto la collaborazione degli avvocati: “Sono qui per ascoltare – ha esordito -. La politica è spesso tracotante e noi vogliamo dare un segnale di cambiamento: vogliamo ascoltare. Abbiamo aperto alle audizioni e ne abbiamo fatte tantissime, circa 120, senza dire di no a nessuno. C'è stato chi ha dato contributi importanti, chi fattivi, chi viene solo per dissentire civilmente, altre volte no, e siamo pronti a lavorare su un testo unificato. Servirà del tempo ma solo perché il prodotto finale deve essere di altissima qualità”. “Datemi atto che abbiamo spostato nell'agenda del paese il tema dell'affido condiviso – ha proseguito Pillon - un tema che dalla legge Paniz in poi si era reso carsico lasciando spazio a larghe fette di in applicazione. Ora che c'è il dibattito, abbiamo deciso di ascoltare per recepire le proposte che farete. Personalmente vorrei che ci fosse uno sforzo da parte della società civile e sarebbe un bel segnale per la politica: mi piacerebbe che ci fossero un tribunale per la famiglia e l'avvocato specializzato in diritto di famiglia ma per averli serve un consenso che spesso non è facile da ottenere. Mi è stato detto: guarda che se metti queste due cose il decreto non si farà mai. Lavoriamo perché ci sia una convergenza su questi due punti di arrivo che a mio avviso sono ineliminabili per poter lavorare nell'interesse della famiglia e dei minori”.A fargli eco è stato lo stesso Avvocato Gian Ettore Gassani, Presidente Ami: “Dobbiamo collaborare tutti per arrivare ad un disegno di legge che accontenti tutti ed i toni usati ultimamente sul tema non ci sono piaciuti. So che ci sono stati dei cambiamenti nel Ddl e devo riconoscere a Pillon la sua capacità di tessere un dialogo con tutti. Lui ha chiesto collaborazione e noi siamo qui per questo perché il diritto di famiglia ha bisogno del concorso di tanti saperi senza litigare. Quello che ho visto in tante città in questi giorni offende la categoria degli avvocati”. “Questo decreto sta scatenando guerre di genere – ha proseguito Gassani -. Personalmente questo Dl non mi convince affatto ma Pillon ha tirato un sasso nello stagno risvegliandoci dal torpore in cui eravamo finiti”.Ad accendere il dibattito è stata la mediazione familiare sul quale Pillon ha precisato: “Ad essere obbligatorio non sarà l'intero percorso di mediazione ma solo il primo incontro informativo che le parti dovranno fare insieme o separatamente se sono in essere misure cautelari. Lì poi ci sarà la possibilità per i genitori di decidere se è un percorso che gli interessa o meno. Dico questo perché alla fine chi è decide l'interesse dei minori? Solo ed esclusivamente i genitori. Dobbiamo restituire alla coppia separata la titolarità della scelta. Litigano? Ecco a cosa servirà la mediazione se poi non decidono a quel punto la parola passa al giudice perché non si può lasciare il minore appeso. Secondo voi chi conosce meglio di tutti il minore? Sempre e solo i genitori. Se messi in condizione di dialogare il papà e la mamma possono fare meglio di un giudice o dei servizi sociali. Poi è chiaro che nel corso delle mediazioni serve la presenza di un avvocato per garantire una sostenibilità giuridica. Per questo dovremo lavorare insieme sul testo”.Il dibattito ha visto gli interventi dell'avvocato Maurizio Paniz, del Con. Bruno De Filippis, di Teodora Tiziana Rizzo (Presidente INAMEF), Maddalena Cialdella (Presidente AIRES), Valentina De Giovanni (Presidente AMI Napoli), Simona Abate (Psicologa) e Donatella Sanzo (Presidente AMI Palermo).