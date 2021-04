Diretta E-Prix Roma, gara 2: nella Q2 la rivincita dei team privati: Virgin in pole con Cassidy

La pioggia caduta a Roma in mattinata, nel corso delle prove libere, ha lasciato la pista umida per la qualifica 2 del secondo appuntamento stagionale della Formula E, e le carte rispetto a ieri si sono rimescolate. Con l'asfalto che andava via via asciugandosi, i piloti che sono scesi in pista nei primi due gruppi sono stati chiaramente penalizzati mentre ne hanno giovato gli ultimi. E così, nella Superpole sono entrati i migliori della Q4 e della Q3, con l'eccezione di uno splendido Pascal Wehrlein che in Q2 ha fatto la differenza. Alla fine, la lotta per la pole di gara 2 ha visto prevalere Nick Cassidy, pilota neozelandese ingaggiato quest'anno dal team privato Virgin che impiega una power train Audi. Al secondo posto, staccato di 3 decimi, un altro volto nuovo della Formula E, Norman Nato che difende i colori del team privato Venturi il quale utilizza una power train Mercedes. E' la rivincita delle squadre private nei confronti dei grandi costruttori. Il primo di questi è la Porsche, terza con l'ex pilota di F1 Wehrlein, poi in quarta piazza c'è il poleman di ieri, lo sfortunatissimo (in gara 1) Stoffel Vandoorne che ha preceduto nella top six dei piloti ammessi in Superpole Maximilian Gunther della BMW e Alexander Sims della indiana Mahindra. Fuori dalla contesa finale, per un soffio, Edoardo Mortara, unico italiano al via, settimo con la seconda vettura del team Venturi. E' andata male al vincitore di gara 1, Jean-Eric Vergne, soltanto 21esimo con la pista bagnata in Q1 mentre i due piloti Jaguar ieri sul podio, Sam Bird e Mitch Evans, sono rispettivamente 11esimo e 12esimo. Il via di gara 2 è alle ore 13.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Aprile 2021, 12:46

