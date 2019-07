Raggi: licenziati i dipendenti Ama che rubavano benzina

Tolleranza zero per i dipendenti infedeli e per chi ruba risorse o beni che appartengono a tuti. I sette operatori Ama accusati di furto di benzina dai mezzi con cui lavoravano, dopo un’indagine interna, sono stati immediatamente licenziati

. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Questi ‘furbetti’, secondo le accuse, avrebbero usato il carburante per rifornire le proprie auto o per rivenderlo ad amici e conoscenti. L’inchiesta è stata aperta dalla Procura di Roma che ringrazio per il lavoro svolto. Da parte nostra, è necessario ribadirlo, arriverà sempre una risposta decisa in casi come questo: lo dobbiamo a tutti gli impiegati che onestamente svolgono ogni giorno con impegno il loro lavoro

, conclude.

Lunedì 22 Luglio 2019, 14:45

