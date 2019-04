Dimore Storiche, il Lazio in ottanta meraviglie: visite straordinarie nel weekend del 25 aprile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' la regione dell'eterna scoperta. È il Lazio delle meraviglie. Anche di quelle più nascoste. E saranno proprio loro a spalancare le porte eccezionalmente, per mostrare ai visitatori le bellezze che custodiscono da secoli. Dal 25 al 28 aprile torna l'appuntamento con l'apertura straordinaria delle dimore storiche, un evento gratuito ideato dalla Regione Lazio che coinvolge 80 siti e che, questa volta, si arricchisce di spettacoli e tour enogastronomici.Il bosco del Sassetto nel ViterbeseCome ha spiegato nel corso della presentazione il governatore: «In questa iniziativa c'è la volontà di ricostruire un modello di sviluppo del territorio che faccia della bellezza e anche del buon cibo e del buon vino uno dei pilastri di benessere, crescita e lavoro».Tra i luoghi accessibili, ma solo su prenotazione, sono inclusi: a Roma, il seicentesco Casale delle Vignacce e la Casa di Riposo Santa Francesca Romana, con una preziosa croce del Borromini; in provincia, Palazzo Chigi ad Ariccia e la Villa Saracena di Santa Marinella; nel Frusinate, la Casa madre della congregazione delle suore cistercensi della carità, un tempo casa-fortezza dei papi di Anagni e sede dell'oltraggio dello schiaffo a Bonifacio VIII; nel territorio di Latina, la Torre di Scauri di Minturno e il Bastione La Favorita di Gaeta; nel Viterbese, il Castello Costaguti e il Bosco del Sasseto; infine, nel Reatino, Palazzo Santarelli a Casperia e Villa Battistini di Contigliano. E non finisce qui: «Le visite saranno arricchite da ben 55 eventi», ha ricordato l'assessore regionale al Turismo e Pari Opportunità Lorenza Bonaccorsi, passando in rassegna il calendario di concerti e monologhi teatrali, ma anche dei cinque percorsi sull'enogastronomia laziale e delle due presentazioni del volume I Giardini del Lazio.Intanto la Rete dellecostituita con Legge regionale si espande, grazie a 21 gioielli che si sono aggiunti ai 109 iniziali. E con lei, crescono gli interventi di recupero: se a breve saranno finanziati 32 progetti con 1.250.000 euro, a ottobre prossimo verrà attivato un ulteriore stanziamento di 750mila euro.