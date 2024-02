Dilaniato da un petardo: gravissimo un 14enne

di Mario Antoni

Stava accendendo un petardo di Capodanno, quando gli è esploso a pochi centimetri dal viso. Lo scoppio ha ferito gravemente i due adolescenti, tanti che uno di loro, un ragazzo di 14 anni ha perso la vista. La tragedia è avvenuta sabato sera a largo Vicarelli, nel quartiere di Casal de' Pazzi tra la Via Nomentana e la Tiburtina. L'allarme è scattato nella notte quando il ragazzo è arrivato all'ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Basilio e della compagnia di Montesacro, che stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto e per risalire alla provenienza dell'ordigno.

Sul corpo del quattordicenne i medici, dell'ospedale dove è stato ricoverato in condizioni critiche anche l'amico, hanno diagnosticato anche diverse ustioni. Subito dopo l'esplosione e il trasporto al pronto soccorso dei due ragazzini, sono state ascoltate diverse persone. Il

22 gennaio un'altra tragedia, in via Borutta, all’angolo con via Tinnura, alla Borghesiana, due tredicenni rimasero gravemente feriti mentre giocavano con alcuni petardi inesplosi, dalla notte di San Silvestro, che stavano provando a riaccendere. Lo scoppio fu devastante, tanto che uno dei due rimase cieco ad un occhio e l'altro perse la mano. La versione dei minorenni è che quei petardi erano rimasti abbandonati sull’asfalto. In quell'occasione gli investigatori del distretto di polizia del Casilino non credettero alla versione raccontata dalle vittime che i botti li avevano raccolti per terra e aprirono un' indagine per stabilirne, anche il quel caso la provenienza, forse dal mercato clandestino in mano ai cinesi o alla malavita campana, che li vende anche nei periodi non di festa. Al vaglio anche l'ipotesi che il botto in questione fosse stato conservato in casa proprio dalle stesse vittime.

