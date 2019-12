Arriva Digital Circus: il primo circo digitale. Un'esperienza di colori, luci e proiezioni immersive 3D

Venerdì 13 Dicembre 2019, 15:11

Atterra nel quartiere Infernetto, a: il primoal mondo, pronto a stupire grandi e bambini. Una nuova frontiera digitale che farà vivere ungrazie ai suoi colori, luci, laser e fantastiche proiezioni immersive 3D, che accompagneranno gli ospiti nel magico. Oltre ad artisti di fama mondiale ed ospiti da tutto il mondo, una grande novità: il, un'esperienza immersiva visuale a 360º che darà la possibilità di vedere il completo cambiamento tematico del circo in tempo reale, come in un vero planetario.Pareti che prendono vita, più di 40 laser, artisti internazionali con numeri innovativi, saranno la cornice di un'esperienza unica e inimitabile, identificata dagli esperti di settore come. "La prima tappa di un tour mondiale" dice, “credo nel futuro dell'intrattenimento, nello stupire, nel dare sempre qualcosa di nuovo al pubblico, mantenendo la classicità del circo, come è stato con gli ologrammi e Laserman.” E' uno spettacolo per grandi e bambini, il tendone prenderà vita creando unomai visto prima. Droni, laser, ombre e lo speciale viaggio di Babbo Natale sulla suaUn'esperienza da non perdere, da vivere in prima persona, dalal. Per informazioni visita il sito