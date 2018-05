Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

DavidVecchiato, una delle firme italiane più importanti dell’, sale in cattedra per presentare e raccontare - in una lezione aperta al pubblico e gratuita - i sette murales dedicati al Cinema che ha realizzato sui muri del Dams per l’università«Quando cito icone e scene dall’immaginario cinematografico per realizzare i miei dipinti - spiega - lo faccio sia perché ilè una mia grande passione, sia perché è un linguaggio universale che da centoventi anni arriva immediatamente alle persone».L’incontro con l’artista, curatore di, Museo di Urban Art di Roma, di GRAArt e della serie tv Muro per Sky Arte sarà anche l’occasione per affrontare temi come ate e vandalismo, street art e gentrification, Urban Art e riqualificazione urbana, riappropriazione degli spazi condivisi attraverso l’arte urbana.Via Ostiense 139, lunedì 14 maggio alle 11, ingr. libero, muromuseo.com