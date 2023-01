Detenzione e spaccio di droga, il maxi-blitz a Fidene: 14 arresti

Detezione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sono i reati contestati a 14 persone arrestate dagli agenti della Polizia di Stato del III Distretto Fidene, a seguito di indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma e svolte con la collaborazione della Squadra Mobile e di altri Uffici di polizia. Agli arrestati sono contestati 80 episodi.

In particolare il gip, su richiesta dei pm coordinati dall'aggiunto Giovanni Conzo, ha disposto gli arresti per un 62enne romano e i suoi figli, di 26 e 23 anni che «con i loro complici, avrebbero posto in atto una serie continua di detenzioni e cessioni di stupefacente in plurime occasioni, frutto di un medesimo disegno criminoso», spiega un a nota. Il procedimento è iniziato con un sequestro di cocaina effettuato dai poliziotti del Distretto Fidene. La droga veniva «retta» da un insospettabile ma, già dalle prime fasi, era emersa la figura del 62enne, tra l'altro già noto agli uomini del III Distretto. La Procura di Roma, dopo questo primo riscontro, ha disposto una serie di attività tecniche. Fin dall'inizio di tale attività si è palesata, nella borgata del Tufello, la presenza di un gruppo di persone in grado di rifornire i vari tossicodipendenti di zona di hashish, marijuana e cocaina.

