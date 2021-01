Detenuto evaso da Rebibbia, caccia all’uomo in Toscana

Caccia all’uomo nella Capitale. Proseguono senza sosta le ricerche, del distretto di polizia di zona e dei carabinieri di San Basilio, per rintracciare Manolo Gambini, il trentanovenne originario di Cerveteri evaso domenica pomeriggio dal penitenziario di Rebibbia, dopo aver scavalcato un muro di cinta.

L’uomo era stato trasferito nel carcere romano da quello di Grosseto dove era recluso in custodia cautelare per una serie di furti in appartamento commessi in Toscana ed inoltre doveva scontare un cumulo pena di sei anni per reati contro il patrimonio.

Il fuggitivo potrebbe godere di appoggi oltre che a Roma anche in altre città dell’alto Lazio e in Toscana, dove secondo fonti investigative avrebbe dei fiancheggiatori. L’ennesima evasione da Rebibbia nel giro di due anni ha messo di nuovo in evidenza il sistema di sicurezza ormai obsoleto e gestito da poco personale specie nei giorni festivi e nelle ore serali e notturne.

