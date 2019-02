Morte Desirée, arrestata 21enne africana: «Aiutò la sedicenne a drogarsi»

Antonella Fauntleroy, ventunenne della Repubblica Botswana, è stata arrestata dalla polizia in relazione al caso di Desirèe Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina morta in uno stabile abbandonato a San Lorenzo nella notte tra il 18 e il 19 ottobre scorso. La donna, 21enne, sarebbe responsabile di aver ceduto, in maniera continuativa e aggravata, sostanza stupefacente alla minore, anche nei giorni precedenti alla sua morte.

Più testimoni infatti l'hanno indicata in diverse circostanze come colei che ha 'aiutatò Desirée a procurarsi e assumere lo stupefacente all'interno dello stabile abbandonato di via dei Lucani 22. L'arresto è stato eseguito questa mattina in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Roma.



La donna è stata individuata nel vano lavanderia di uno stabile in borgata Finocchio dagli agenti della Squadra Mobile di Roma, coordinati dai magistrati del Gruppo Antiviolenza della Procura di Roma. Nella perquisizione effettuata contestualmente al suo arresto sono stati sequestrati metadone e psicofarmaci. Dalle indagini è emerso che la donna era pienamente consapevole della reale età della giovane vittima e la sua posizione è confermata anche dai vani tentativi di alcuni presenti in via dei Lucani di redarguirla dal suo comportamento con la minore.



I significativi e gravi indizi di colpevolezza a carico di Fauntleroy, pertanto, si inseriscono in un contesto che vede come mezzo della morte di Desirée una severa intossicazione acuta da sostanze stupefacenti e psicofarmaci, come stabilito dalle conclusioni dell'autopsia e degli esami tossicologici. L'indagata è stata trasferita nel Nuovo Complesso Rebibbia Femminile.

Ultimo aggiornamento: 21:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA