Tram deraglia sulla Flaminia: paura tra i passeggeri

Un colpo secco e il tram è uscito dai binari. Così i passeggeri raccontano quello che è successo quando il tram della linea 2 che collega piazza Mancini a piazzale Flaminio è deragliato sull via Flaminia, poco dopo le 12,20, dopo l'incrocio con piazza dei Carracci.



S ono intervenuti, oltre al personale Atac, anche gli agenti della polizia. Per i passeggeri solo una grande paura: nessuno è rimasto ferito. Sull'asfalto le ruote del tram che hanno abbandonato le rotaie hanno lasciato un solco che fa ipotizzare al personale Atac un malfunzionamento dello scambio della rotaia. Il personale sta comunque approfondendo le cause del deragliamento. Domenica 2 Giugno 2019, 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA