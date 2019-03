Delitto di via Poma, in un docu-film nuovi elementi nell'omicidio di Simonetta Cesaroni: l'anteprima martedì

Aggressione a colpi di mannaia ad Ostia: forse un regolamento di conti

Un appuntamento imperdibile quello di martedì sera alle ore 21 presso la, dove verrà proiettato in anteprima la versione aggiornata del documentario, del, esperto conoscitore del caso e scrittore del libro “- a cui hanno partecipato il medico legale Paolo Loria ed il criminolgo Francesco Bruno. La verità sul caso di Via Poma va ricercata nelle carte d' indagine di allora. ( nella foto in basso la copertina del Libro).e completa sul caso dellafin' ora mai realizzata. Contiene immagini inedite dei processi, racconti inediti e musiche originali ed nuovi spunti investigativi che confutanto alcuni elementi emersi allora ma che rivisti oggi potrebbero essere rimessi in discussione. Uncaratterizzato da innumerevoli accertamenti ed indagini nel corso di 25 anni anni, prove scientifiche senza certezza e 3 gradi di giudizio, con decine di testimoni che non hanno portato all’individuazione di alcun colpevole, ma solo tanti sospetti e numerose ipotesi , come più volte sottolineato dall' autore e regista del documentario( nella foto in basso l' ufficio di via Poma 2 dove la ragazza venne assasinata - foto Emilio Orlando)cerca ancora una verità che ormai appare lontana, anche se non impossibile, per uno dei casi più misteriosi delle recente storia della cronaca italiana.Siamo nell’estate del 90, quelle dei mondiali di calcio in Italia. In un caldo ed uggioso pomeriggio del 7 agosto, una ragazza esce di casa per raggiungere l’ufficio . Uno stabile in. ( in basso Simonetta Cesaroni -foto Emilio Orlando).Al terzo piano del civico 2 ci sono gli uffici dell’, gli ostelli della gioventù.Simonetta è una ragazza della periferia di Roma, prende la linea A della metropolitana ed alle 15,30 – 15,45 arriverà in Via Poma. Non farà più ritorno a casa nel quartiere di Cinecittà. Una mano omicida, la uccise con 29 colpi di coltello, probabilmente un tagliacarte.