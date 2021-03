Centocelle, arrestato per omicidio il gestore del bar: ha ucciso il commercialista con un mattarello. S'indaga sui rapporti economici tra i due

L'ha colpito più volte alla testa con un mattarello fino ad ucciderlo. Risolto dalla polizia il giallo di Centocelle a Roma. E' stato arrestato per omicidio Vincenzo Di Benedetto, il gestore del Winning bar di via delle Ninfee 24, a Centocelle, dove ieri sera, nel bagno in una pozza di sangue è stato trovato il corpo senza vita di Costantino Bianchi. L'assassino, un uomo di 36 anni di originario di Caltanissetta incensurato, avrebbe ucciso il commercialista di 55 anni al culmine di una violenta lite all’interno del locale chiuso, maturata per ragioni economiche. Il bar, secondo i residenti, era in grave crisi finanziaria a causa del lockdown.

Dopo diverse ore di sopralluogo effettuato dai poliziotti della scientifica nel locale oggi sotto sequestro, sono stati sequestrati alcuni oggetti compatibili con l’arma del delitto. Al momento non risultano provvedimenti a carico della moglie del gestore e del fratello, arrivati nel bar, secondo quanto emerso dalle prime indagini, solo successivamente alla lite. Da accertare il movente del delitto al vaglio del sostituto procuratore Simona Marazza.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Marzo 2021, 17:11

