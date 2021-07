Degrado a Roma, senzatetto dorme in strada tra i rifiuti. «Succede ogni giorno» FOTO

Scene di ordinario degrado a Roma, in pieno centro in Largo dei Ginnasi, a due passi da Largo Argentina. Un senzatetto che dorme in terra, adagiato su alcuni cartoni piegati, senza un materasso o una coperta e in mezzo ai rifiuti: «È così ogni giorno», ci segnala un lettore, esasperato da quanto si vede quotidianamente nelle strade della Capitale.

Una città, Roma, che fa i conti da tempo con un degrado non controllato né controllabile. Intorno all'uomo una confezione di pane, probabilmente la sua cena di ieri sera, bottiglie di plastica, lattine vuote, altri rifiuti di vario genere, anche l'immancabile mascherina chirurgica abbandonata per strada anziché tra i rifiuti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Luglio 2021, 13:35

