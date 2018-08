Roma, smaltimento illecito di rifiuti, blitz al campo nomadi di via di Salone

Le immagini dei rifiuti per le strade della capitale continuano a suscitare indignazione e a scatenare polemiche. Questa volta la denuncia del degrado arriva daProprietario e General Manager del famoso e lussuosoWirth, da sempre impegnato in prima persona per il decoro e la valorizzazione dellalancia l'allarme decoro sottolineando come la sporcizia abbia cambiato il volto di Roma. Spiega che la cooperativa 29 giugno a cui si appoggiaper il ritiro della raccolta differenziata lavora a rilento e a singhiozzo, tanto che i ritiri, quando effettuati, sono solo parziali. Oltre all’accumulo di sporcizia nelle strade, si aggiunge il cattivo odore dell’umido.«Abbiamo sollecitato più volte una maggiore efficienza del servizio, ma non abbiamo ricevuto nessun tipo di riscontro né tantomeno collaborazione. È assurdo ed inammissibile non ricevere risposte ed essere del tutto ignorati. Mi domando, a questo punto, come si possa trovare un punto di incontro e di ascolto e, soprattutto, quale sia la strategia adottata dal Comune di Roma per risolvere questa incresciosa situazione? Le istituzioni devono rimboccarsi le maniche, anche progettando un piano di interventi di decoro con la Capitale».«È inammissibile – aggiunge Sig. Roberto E. Wirth - che le piazze più visitate e ammirate dai turisti siano abbandonate alla sporcizia». «Questi gioielli sono il biglietto da visita della città e dovrebbero essere puliti come uno specchio. Rimane allarmante anche il livello di pulizia dietro Trinità dei Monti e sulla storica Rampa di San Sebastianello. Ho più volte richiamato l'attenzione su quest’ultima e devo assolutamente continuare a farlo. Questa bellissima rampa è in uno stato di terribile degrado. Essendo poco frequentata fa sì che moltissime persone, non solo i venditori abusivi di piazza di Spagna, la usino come una toilette. Se non piove vi è un cattivissimo odore e lungo quei gradini l'unica pulizia è la pioggia. Ma che figura ci facciamo con i turisti? I buchi lungo le mura della rampa vengono utilizzati dai venditori abusivi come deposito temporaneo incrementando ulteriormente la sporcizia».