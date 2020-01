Il cassonetto è bruciato da un mese. Rifanno l’asfalto: carcassa dribblata

Giovedì 30 Gennaio 2020, 08:59

Niente da fare, neanche il rifacimento dell’sulla strada fa portar via i cassonetti bruciati. Accade a, in via Piero Colonna al Portuense, e i residenti non credono più ai loro occhi. Da settimane aspettano che i resti di un rogo dellavengano portati via e ora, oltre al danno di vederseli ancora lì, anche la beffa. Nella notte tra il 6 e il 7 gennaio scorsi andarono a fuoco una serie di cassonetti nella zona, erano giorni difficili per la mancata raccolta dei rifiuti: l’Ama era in difficoltà per la chiusura della discarica, il periodo natalizio aveva ulteriormente sovraccaricato il lavoro con un picco di rifiuti e i cassonetti restavano stracolmi per giorni.Iniziò quindi una raffica di odiosi, a macchia di leopardo in tutta Roma, con cassonetti dati alle fiamme apparentemente senza un colpevole. Difficile dire se le fiamme partivano dai “botti” di Capodanno lanciati impropriamente vicino alle cataste di spazzatura o da cittadini che, esasperati dai rifiuti sotto le finestre, pensavano erroneamente di risolvere il problema. Tra questi roghi, due capitarono in una stessa notte in. Il primo problema sta nel fatto che, a distanza di tre settimane dall’incendio, i resti delle fiamme sono ancora tutti lì: unribaltato e una poltiglia bruciata tutta intorno, a ridosso del marciapiede.Per i residenti l’unica speranza erano i lavori di rifacimento del manto stradale, partiti ieri. Ma a Roma le sorprese non mancano mai. E qui il secondo grande problema della Capitale: i resti dell’incendio ieri erano ancora lì e l’asfalto veniva sistemato senza portare via niente né pulire a terra. L’unico intervento effettuato sulè stato quello di spostarlo mezzo metro più in là, dalla strada sul marciapiede. Una volta sistemato l’asfalto, il cassonetto scenderà il gradino e si rimetterà di nuovo in strada. Con tutta la sporcizia intorno. «È– racconta un residente, alzando le mani verso il cielo - ci arrendiamo: neanche con i lavori hanno pulito. Non sappiamo davvero più cosa sperare».