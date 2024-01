Defibrillatore rubato in via di Val Melaina: «Sappiamo dov'è (ha il Gps). Aiutateci a riprenderlo, non possiamo bussare a tutte le famiglie»

di Giulia Argenti

Ha aperto la teca e, senza alcuna esitazione, ha portato via il defibrillatore pubblico installato dalla protezione civile. È successo a Roma, in via di Val Melaina 38 (III Municipio). «Chi ci rimette è un'intera comunità che non avrà più un presidio salvavita in un quartiere dove si fatica a uscire dal degrado» spiega l’associazione Nsa protezione civile Odv, che ha pubblicato un appello per ritrovare il defibrillatore.

“L’identikit” del ladro del defibrillatore

Il video del furto del defibrillatore

I volontari hanno condiviso un video in cui si vede il ladro aprire la teca in cui era stato sistemato il defibrillatore, a disposizione di tutti in caso di necessità, e portarlo via.

Dalle immagini si tratterebbe di un ragazzo, alto almeno un metro e ottanta, con il volto coperto da cappellino con visiera e cappuccio, giacca antivento, sneakers e zaino.

Il furto è avvenuto intorno alle 3.50 del 30 dicembre.

L’appello dei volontari

«Confidiamo nel potere dei social – scrivono i volontari – convinti che questo video possa arrivare al genitore o a un amico più coscienzioso e convinca il ragazzo a restituire alla comunità di Valmelaina il defibrillatore.

Fortunatamente il defibrillatore è dotato di un Gps grazie a cui l’associazione è riuscita a localizzarlo: si trova a largo Monte San Giusto 12, in una delle torri di Colle Salario. Ma c’è un problema: «Purtroppo, la torre è di nove piani – spiegano i volontari – le famiglie che ci abitano sono tantissime e non possiamo bussare a tutte le porte. Ma sicuramente ognuno di noi ha un conoscente o un amico di Colle Salario, magari possono aiutarci a ritrovare il nostro defibrillatore».

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Gennaio 2024, 09:37

