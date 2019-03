De Vito, Raggi a Porta a Porta: sono su tutte le furie, è noto che lui e Lombardi non mi amavano

«Questa notizia - dice - mi ha colto di sorpresa, non me lo aspettavo». «Quando si lavora tanto per contrastare mafia capitale e ci si mette la faccia, come fatto con i Casamonica, che abbiamo sgomberato, vedere che chi doveva giocare in squadra con te gioca con l'avversario fa male».



Poi Raggi prende le distanze: «È noto a tutti che lui e Roberta Lombardi non mi amavano molto». E spiega spiega di avere con De Vito un rapporto di Aula e di averlo incontrato l'ultima volta solo ieri. Secondo Raggi, il M5S oggi «ha dimostrato tutta la sua forza e integrità. Tutti possono sbagliare, la differenza sta nella reazione. La presa di posizione di Luigi Di Maio dimostra che il Movimento ha anticorpi

.



Oggi «appena arrivata in Campidoglio ho chiesto di fare ulteriori accertamenti e due diligence su tutti i procedimenti interessati dalla Procura: ex mercati generali, fiera e poi di nuovo lo stadio», annuncia la sindaca. «Ho letto che la Procura ha dichiarato che il procedimento dello Stadio non è stato toccato. E io ho già fatto fare un approfondimento extra». Ora Raggi vuole «accertamenti per capire se questi procedimenti hanno subito deviazioni, influenze, anomalie».

È una«su tutte le furie» quella ospite aa poche ore dall' arresto per corruzione del presidente M5S del consiglio comunale di Roma