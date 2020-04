De Cataldo: "La riapertura delle librerie ci aiuterà a superare la quarantena"

Giancarlo De Cataldo, riaprono oggi le librerie del Lazio dopo la chiusura per l'emergenza coronavirus. Il Governo ha dato il via libera ma i librai d'Italia restano divisi, alcuni ritengono la misura troppo precoce.

Lei come giudica questa decisione?

"Se c'è la possibilità di rispettare le distanze e le altre prescrizioni credo facciano bene a riaprire. D'altronde non mi risulta che le librerie fossero prese d'assalto neanche prima. Invece sono un presidio culturale di cui abbiamo bisogno, soprattutto in una situazione di difficoltà come questa".



La possibilità di riaprire è anche un riconoscimento del libro come bene primario...

"E' proprio così: in questi giorni abbiamo fame di storie e i libri sono dei grandi contenitori di storie. Le storie, i racconti, più in generale i libri e la cultura ci stanno aiutando a vivere meglio e a sopravvivere alle chiusure".



In che modo?

"Il mondo vive da oltre due mesi in una condizione surreale ma esisteva un prima ed esisterà un dopo e non dobbiamo dimenticarlo. Per cui se i libri da una parte ci permettono di evadere, riflettere e pensare, dall’altra ci aiutano a restare ancorati alla realtà che non è soltanto quella del virus".



Dunque approfittare della quarantena per riavvicinarsi alla lettura... Cosa abbiamo perso e cosa possiamo guadagnare?

"Abbiamo perso tutti tantissimo ma mi piacerebbe poter dire che abbiamo guadagnato in rapporti umani, anche se a distanza, in solidarietà, senso di responsabilità. D'altronde gli italiani hanno dato dimostrazione di rispettare la legge e le prescrizioni che hanno imposto grandi sacrifici. E il nostro pensiero deve andare a chi vive in condizioni più disagiate. Ma in questo momento chi ne ha la possibilità, perché magari ha più tempo a disposizione, troverà nel libro un prezioso alleato".



Libri suggeriti?

"In questi giorni di lockdown va bene tutto ciò che racconta e che fa riflettere. Io non faccio testo, sono un lettore onnivoro. Un invito lo rivolgo a chi ha messo da parte un libro ripromettendosi un giorno di leggerlo: è il momento giusto per riprenderlo in mano. Parlo di quel libro lasciato sul comodino o riposto in libreria o ancora di quel libro letto da ragazzi che ci ha divertiti, commossi, emozionati". Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Aprile 2020, 05:20

